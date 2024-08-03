Ромеро хочет выиграть трофей с «Тоттенхэмом»

«Я не задумываюсь о других клубах, очень уважаю «Тоттенхэм». Здесь меня всегда поддерживают, мне нравится играть за эту команду. Надеюсь, в новом сезоне мы выиграем трофей. Это моя цель», - приводятся слова аргентинского футболиста в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.