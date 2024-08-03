Ромеро хочет выиграть трофей с «Тоттенхэмом»

Центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал слухи о своем возможном уходе из английского клуба.
«Я не задумываюсь о других клубах, очень уважаю «Тоттенхэм». Здесь меня всегда поддерживают, мне нравится играть за эту команду. Надеюсь, в новом сезоне мы выиграем трофей. Это моя цель», - приводятся слова аргентинского футболиста в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.
В прошлом сезоне 26-летний защитник принял участие в 33 поединках Английской премьер-лиги. Ромеро записал на свой счет пять забитых мячей, получил семь желтых карточек и один раз был удален.
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