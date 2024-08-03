«Арсенал» выбрал топ-нападающего - названо имя

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере интересов лондонского «Арсенала». Как информирует Ilario Radio, руководство «канониров» готово заплатить за нигерийца требуемую сумму отступных.

При этом Осимхен больше склоняется к переходу во французский «ПСЖ», где ему предложены более выгодные условия, чем в «Арсенале».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 100 миллионов евро. Трудовое соглашение форварда с «Наполи» рассчитано до середины 2026 года. В прошлом сезоне Осимхен принял участие в 32 поединках, записав на свой счет 17 забитых мячей и четыре голевые передачи.