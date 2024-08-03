Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити»

Сразу несколько топовых футболистов недовольны своим положением в «Манчестер Сити». По информации Football Insider, речь идет о полузащитнике Кевине де Брёйне, нападающем Хулиане Альваресе и вратаре Эдерсоне Мораесе.

Эта троица задумывается над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно. Де Брёйне и Эдерсон имеют заманчивые денежные предложения из чемпионата Саудовской Аравии. Альварес, в свою очередь, подыскивает команду, где будет стабильным игроком стартового состава. В его услугах заинтересован мадридский «Атлетико».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» в очередной раз стал чемпионом АПЛ.

Гвардиола ответил на вопрос об уходе де Брёйне