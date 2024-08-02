Появились новые подробности потенциального трансфера форварда Никласа Фюллькруга из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Вест Хэм».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «молотобойцы» заплатят за нападающего 30 млн евро. Из них 26 млн – это фиксированная сумма, а 4 млн – дополнительные выплаты. Контракт стороны подпишут на три года, в новом клубе Никлас будет получать зарплату в 3 млн евро в год.

Источник отмечает, что в скором времени Фюллькруга ожидает медосмотр в новой команде.

Напомним, что в минувшем сезоне в активе Фюллькруга 16 голов и 10 голевых передач во всех турнирах.