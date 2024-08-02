«Арсенал» отклонил предложение «Марселя» о трансфере нападающего

Эдди Нкетиа, форвард «Арсенала», вряд ли перейдёт в «Марсель».

Как пишет на своих страницах инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб сделал лондонцам новое предложение о покупке игрока, однако получил отказ. 27 миллионов евро не устроили «Арсенал». При этом «Марсель» согласовал с игроком условия личного контракта, но договориться с клубом пока не получается.

В прошлом сезоне Нкетиа 27 раз появлялся на поле в составе «канониров» и отметился пятью забитыми мячами, сделав также два ассиста на партнёров. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро