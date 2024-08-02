Мойес рассказал, как в 2013 году будущая звезда «Реала» отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Дэвид Мойес, в прошлом наставник «Манчестер Юнайтед», рассказал, что хотел видеть в клубе в 2013 году Гарета Бэйла, выступавшего тогда за «Тоттенхэм».

Напомним, валлиец играл за «шпор» с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в мадридский «Реал», где выступал до 2022 года.

- В 2013 году я хотел, чтобы в «Манчестер Юнайтед» перешёл Бэйл. В клубе всегда были отличные игроки на флангах: Бекхэм, Гиггз, поэтому я думал, что Гарет подойдёт нам. Мы сделали крупное предложение «Тоттенхэму» и самому Бэйлу, но его уже ждал вертолёт, а в его сердце был только один клуб - «Реал», - цитирует Мойеса AS.

Мойес возглавлял «красных дьяволов» с 2013 по 2014 год.