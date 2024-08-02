Стало известно, когда Йоро вернётся в строй

Появилась информация о сроках восстановления нового защитника «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро.

Напомним, 18-летний футболист получил травму в товарищеском матче во время предсезонной подготовки.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на «Манчестер Юнайтед», Йоро выбыл на три месяца.

Французский защитник перебрался в английский гранд текущим летом. Покупка Йоро обошлась клубу в 62 миллиона евро.

Стоит сказать, что новый розыгрыш Английской премьер-лиги стартует уже 16 августа, а 10-го числа «красные дьяволы» разыграют Суперкубок страны с «Манчестер Сити».