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Стало известно, когда Йоро вернётся в строй

02 Августа 2024 • 20:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Появилась информация о сроках восстановления нового защитника «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро.

Напомним, 18-летний футболист получил травму в товарищеском матче во время предсезонной подготовки.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на «Манчестер Юнайтед», Йоро выбыл на три месяца.

Французский защитник перебрался в английский гранд текущим летом. Покупка Йоро обошлась клубу в 62 миллиона евро.

Стоит сказать, что новый розыгрыш Английской премьер-лиги стартует уже 16 августа, а 10-го числа «красные дьяволы» разыграют Суперкубок страны с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
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