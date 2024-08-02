Полузащитник «Челси» Андрей Сантос отправился в новую аренду во французский «Страсбург». Об этом сообщает пресс-служба лондонского коллектива.

Напомним, 20-летний Сантос уже выступал за «Страсбург» с февраля по июнь текущего года.

В составе французской команды бразилец принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Сантоса с «Челси» рассчитан до лета 2030 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Новый сезон французской Лиги 1 стартует 18 августа.