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«Челси» объявил об уходе бразильского хавбека официально

02 Августа 2024 • 20:33 Комментировать
Монпелье
...
Страсбург
18.08 20:00

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос отправился в новую аренду во французский «Страсбург». Об этом сообщает пресс-служба лондонского коллектива.

Напомним, 20-летний Сантос уже выступал за «Страсбург» с февраля по июнь текущего года.

В составе французской команды бразилец принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Сантоса с «Челси» рассчитан до лета 2030 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Новый сезон французской Лиги 1 стартует 18 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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