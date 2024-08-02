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«Атлетико» согласовал контракт с Альваресом слухи

02 Августа 2024 • 20:20 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал на шаг ближе к переходу в «Атлетико» Мадрид.

Как стало известно Topskills Sports UK, «матрасники» согласовали условия личного трудового соглашения с 24-летним футболистом. Переговоры между клубами продолжаются, сообщает источник.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» предлагает Альваресу контракт на пять лет с заработной платой 12-15 миллионов евро в год. Отмечалось, что «Манчестер Сити» готов продать футболиста примерно за 70-94 млн евро.

В сезоне-2023/24 Альварес сыграл в 54 встречах во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

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Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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