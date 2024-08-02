«Атлетико» согласовал контракт с Альваресом

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал на шаг ближе к переходу в «Атлетико» Мадрид.

Как стало известно Topskills Sports UK, «матрасники» согласовали условия личного трудового соглашения с 24-летним футболистом. Переговоры между клубами продолжаются, сообщает источник.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» предлагает Альваресу контракт на пять лет с заработной платой 12-15 миллионов евро в год. Отмечалось, что «Манчестер Сити» готов продать футболиста примерно за 70-94 млн евро.

В сезоне-2023/24 Альварес сыграл в 54 встречах во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.