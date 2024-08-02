«Бавария» отклонила предложения «Манчестер Юнайтед» по двум игрокам

Мюнхенская «Бавария» не стала продавать своих защитников Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн.

По данным источника, руководство немецкого гранда не устроила предложенная цена по игрокам. Утверждается, что «красные дьяволы» пока не собираются выходить из переговоров и намерены улучшить свои предложения.

«Манчестер Юнайтед» проведет первый матч нового сезона уже 10 августа. В этот день подопечные Эрика тен Хага разыграют с «Манчестер Сити» Суперкубок Англии. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.