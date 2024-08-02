Стало известно, какой контракт «Атлетико» Мадрид предлагает нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу.

Как сообщает Topskills Sports UK, в случае трансфера 24-летний аргентинец будет зарабатывать 12-15 миллионов евро в год. По данным источника, контракт будет рассчитан на пять лет.

При этом отмечается, что проблемой являются высокие финансовые требования «Манчестер Сити», который хочет выручить с продажи Альвареса примерно 70-94 млн евро.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил уход аргентинца.

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и стал автором 13 ассистов.