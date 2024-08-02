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Кепа может перейти в клуб Серии А слухи

02 Августа 2024 • 18:03 Комментировать

Будущее голкипера Кепы Аррисабалаги остаётся неопределённым. По завершению сезона 2023/2024 футболист вернулся из «Реала» в «Челси» в связи с истечением срока аренды. Кепа не против продолжить путь в «Реале», но статус третьего вратаря его не слишком привлекает, а Андрей Лунин ещё не решил, уезжать ли из Мадрида.

Как сообщает портал TodoFichajes, интерес к 29-летнему Кепе проявляет итальянская «Фиорентина». Впрочем, сам вратарь предпочитает дождаться конца лета, чтобы узнать, уйдёт ли из «Реала» Лунин. Если украинец сменит клуб, то Кепа может снова отправиться в «Реал» и быть на подстраховке у Тибо Куртуа. Дело в том, что в «Челси» испанец тоже не имеет статуса вратаря номер один.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Фиорентина Андрей Лунин Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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