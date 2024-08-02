«Челси» исключил Галлахера из основного состава

Полузащитник Конор Галлахер за последнее время отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта. Футболиста не устроило то, что предложения слишком короткие по сроку. После нескольких отказов «Челси» уведомил Галлахера об исключении из основного состава. 24-летний футболист не сможет тренироваться с первой командой, когда она вернётся из турне. Обо всём этом рассказывает talkSPORT.

В обозримом будущем Конор Галлахер может переехать в Испанию – слухи давно связывают полузащитника с мадридским «Атлетико».

Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитал до конца сезона 2024/2025.