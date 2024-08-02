Раскрыты условия трансфера Смита-Роу

Полузащитник Эмил Смит-Роу перебрался из «Арсенала» в «Фулхэм», о чём в пятницу было официально объявлено. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях раскрыл условия сделки. «Арсенал» гарантированно получит 27 миллионов фунтов (примерно 31,7 млн евро). Бонусы в размере 7 миллионов фунтов (примерно 8,22 млн евро) считают вполне достижимыми.

Также в соглашении между клубами прописано, что «Арсенал» получит процент от следующего трансфера Смит-Роу. Точной информации нет, но речь идёт более чем 10%.

Следующий чемпионат Англии стартует уже через две недели.