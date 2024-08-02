«Вест Хэм» может подписать чемпиона мира

По завершению сезона 2023/2024 полузащитник Гидо Родригес остался без клуба. Статус свободного агента футболист получил после истечения срока контракта с «Бетисом». Ранее слухи связывали Родригеса с «Барселоной», но сделка рухнула после ухода с тренерского мостика каталонцев Хави.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на VarskySports, продвинутые переговоры по Гидо Родригесу ведёт «Вест Хэм». Словом, 30-летний аргентинец может продолжить карьеру в Англии.

Гидо Родригес – футболист сборной Аргентины. Хавбек выступил на победном чемпионате мира в 2022 году, хотя выходил на поле только в одном из матчей того турнира.