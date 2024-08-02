Смит-Роу – о переходе в «Фулхэм»: «Идеальный шаг для моей карьеры»

Воспитанник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу вечером пятницы официально сменил Северный Лондон – на Западный. Он пополнил ряды «Фулхэма».

Полузащитник прокомментировал свой переход и поделился дальнейшими ожиданиями.

«Я наконец-то здесь, поэтому я очень рад за себя и свою семью — это хороший момент. Я очень взволнован, мне просто хотелось приехать сюда как можно скорее, чтобы начать работу с товарищами по команде. Знакомясь с проектом, общаясь с менеджером и видя, какие игроки у нас уже есть, я думаю, что это захватывающий проект для меня и, безусловно, идеальный шаг для моей дальнейшей карьеры», - приводит слова футболиста пресс-служба «дачников».

Смит-Роу перешёл из «Арсенала» в «Фулхэм»