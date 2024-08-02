Полузащитник Конор Галлахер ответил отказом на предложение «Челси» о продлении контракта. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Бен Джейкобс, у 24-летнего футболиста есть опасения, что он не будет получать много игрового времени при Энцо Мареске. Новый тренер «Челси» любит играть в футбол, основанный на владении мячом, что не соответствует сильным качествам Галлахера.

Продолжить карьеру Конор Галлахер может в «Атлетико». В мадридском клубе хотят услышать ответ англичанина до понедельника.

Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до середины 2025 года.