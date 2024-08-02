«Мы не роботы»: Тен Хаг оценил перспективы Рэшфорда

Нападающий Маркус Рэшфорд плохо провёл прошлый сезон и по делу не попал в заявку сборной Англии на чемпионат Европы. У рулевого «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага спросили, может ли Рэшфорд вернуться на высокий уровень.

«Конечно. Мы создадим для этого условия, и тогда вполне. До этого он забил за сезон 30 голов – когда он в правильном настроении, у него очень высокий потенциал. Если он снова будет в таком настроении, то сможет забить 30 или даже больше голов. Рэшфорд должен бороться за место, но мы не роботы. Каждый из нас не может всегда находиться в лучшей форме», - цитирует тен Хага The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» уже 10 августа сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.