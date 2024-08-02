«Ньюкасл» начал переговоры по игроку сборной Англии

«Ньюкасл» в летнее трансферное окно рассчитывает укрепить оборонительную линию. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Дэвид Орнштейн, «сороки» начали переговоры с «Кристал Пэлас» по защитнику Марку Гехи.

24-летний Гехи находится на радарах многих статусных клубов, но «Ньюкасл» первым проведёт переговоры по игроку, отмечает источник.

Напомним, что этим летом Марк Гехи выступил за сборную Англии на чемпионате Европы и был игроком основного состава. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 38 миллионов евро.