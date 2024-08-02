«Атлетико» стал ближе к трансферу форварда «Манчестер Сити»

Нападающий Хулиан Альварес в летнее трансферное окно может перейти из «Манчестер Сити» в «Атлетико». Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, мадридский клуб продвинулся в переговорах по Альваресу. «Матрасники» провели несколько встреч с окружением игрока и пытаются договориться с «горожанами».

Контракт 24-летнего Альвареса с «Атлетико» может быть рассчитан на пять сезонов. Но говорить о полной договорённости ещё рано.

Недавно Хулиан Альварес говорил о том, что он хочет получать больше игрового времени в больших матчах. Хосеп Гвардиола после этого допускал уход аргентинца в другую команду.

Альварес: «Я видел, что сказал Гвардиола»