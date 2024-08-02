Полузащитник Эмил Смит-Роу перебрался из «Арсенала» в «Фулхэм». О трансфере 24-летнего футболиста «дачники» объявили посредством своего официального сайта. Сумму сделки лондонский клуб не раскрывает.

Смит-Роу подписал с «Фулхэмом» контракт на пять сезонов – до середины 2029 года. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один сезон.

Эмил Смит-Роу является воспитанником «Арсенала». За первую команду «канониров» полузащитник провёл 115 матчей, в которых записал на свой счёт 18 голов и 13 результативных передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.