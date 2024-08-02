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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мареска: Ко мне обращался ещё один важный клуб АПЛ

02 Августа 2024 • 15:10 Комментировать

Этим летом тренер Энцо Мареска сменил клуб, перебравшись из «Лестера» в «Челси». По словам молодого специалиста, у него был ещё один серьёзный вариант в Английской премьер-лиге. Мареска сказал, что к нему обращался «важный клуб».

«Они спросили меня: «У нас ещё есть время или уже слишком поздно?» Но к тому времени я уже принял решение», - слова Марески приводит портал Goal.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 «Челси» принял решение о расставании с Маурисио Почеттино. Команда заняла шестое место в Премьер-лиге и в следующем сезоне будет представлять Англию в Лиге конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска
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