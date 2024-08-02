Грилиш показал недавнее сообщение от Шекспира – тренер ушёл из жизни

В первый день августа не стало Крэйга Шекспира. Бывший тренер «Лестера» умер в возрасте 60 лет после борьбы с тяжёлой болезнью. Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш сообщил, что он опустошён после печального известия. Футболист даже показал скриншот с сообщением от Шекпира, отправленным тогда, когда Грилиш не попал в состав сборной Англии на Евро-2024.

«Джек, иногда трудно понять, что сказать. Но я переживаю за тебя и думаю о тебе. Ты самый одарённый игрок, с которым я работал. Береги себя. Шейки», - писал тогда Шекспир.

По словам Грилиша, это сообщение подчёркивает, каким человеком «с золотым сердцем» был Шекспир.