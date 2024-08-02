Тен Хаг снова высказался о ситуации Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал новый комментарий о ситуации вингера Джедона Санчо. В прошлом году из-за конфликта тен Хаг отстранял Санчо от работы с командой, и вторую часть сезона 2023/2024 игрок провёл в дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

«Мы оставили всё позади и всё об этом рассказали. Мы знаем друг друга, мы знаем, каковы стандарты, и как мы хотим работать.

Извинился ли Санчо? Думаю, в нашем заявлении всё сказано. Оно было чётким и очевидным», - слова тен Хага приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» сейчас готовится к старту нового сезона.