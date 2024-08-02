«Манчестер Юнайтед» сделал «Баварии» предложение по двум игрокам

«Манчестер Юнайтед» не сдаётся в попытках подписать в летнее трансферное окно двух футболистов «Баварии» – Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи. Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» в четверг сделали мюнхенцам двойное предложение по желаемым игрокам. Это предложение было отклонено – «Бавария» хочет больше денег – но переговорный процесс продолжается.

Стоит сказать, что 24-летнего де Лигта и 26-летнего Мазрауи представляет один и тот же агент – Рафаэла Пимента. Этот момент упрощает переговоры между всеми сторонами. Нидерландец оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро, а марокканец – в 30 миллионов евро.