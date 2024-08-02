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Тен Хаг: «Каземиро – лидер, он может делать разницу на поле»

02 Августа 2024 • 12:34 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень опорного полузащитника Каземиро. Ранее сообщалось, что этим летом опытный бразилец может покинуть манкунианцев и отправиться в Саудовскую Аравию.

«Каземиро – лидер, он может делать разницу на поле. Его будущее? Все игроки, которые находятся с нами, должны вносить свой вклад. Они должны быть готовы», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» заплатил мадридскому «Реалу» за Каземиро около 70 миллионов евро компенсации. Сам бразилец стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

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Манчестер Юнайтед Каземиро Эрик тен Хаг ещё теги
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