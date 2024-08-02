Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Хёйлунн никогда не забьёт 20 голов за сезон»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Расмусе Хёйлунне.

«Расмусу будет тяжело стать форвардом с 20 голами за сезон. Думаю, он никогда не сможет этого добиться. У Хёйлунна отсутствует X-фактор, который нужен нападающему», - передает слова Йорка DAZN.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Хёйлунн провел 30 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи. Трудовое соглашение нападающего с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2028. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.