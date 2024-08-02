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«Манчестер Юнайтед» готов продать Мактоминая за 40 миллионов евро

02 Августа 2024 • 11:28 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» всё ещё открыт к тому, чтобы продать своего полузащитника Скотта Мактоминая. По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы хотели бы расстаться с шотландцем, чтобы профинансировать трансфер другого полузащитника.

Лондонский «Фулхэм» остаётся в гонке за 27-летним опорником и старается продавить сделку на своих условиях. В услугах Мактоминая также заинтересованы «Эвертон», «Фенербахче» и «Галатасарай».

Последний розыгрыш Английской премьер-лиги получился самым результативным в карьере Мактоминая, ведь футболист отметился 7 забитыми голами и ассистом в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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