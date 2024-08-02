Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, как должна играть команда

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о том, как в новом сезоне должны играть его подопечные.
«Нам необходимо думать наперед, играть активно и очень агрессивно. Без разницы, атакуем мы или защищаемся. Для агрессивного футбола нужно прессинговать на всех участках поля. Все это, а еще интенсивность помогут нам во владении мячом. Нужно все делать командно», - передает слова нидерландского тренера пресс-служба «красных дьяволов».
В прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице.
Бан пользователя