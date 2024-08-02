«Манчестер Юнайтед» не смог купить де Лигта

Переговорный процесс между мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника Маттейса де Лигта зашел в тупик. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport.

Стороны так и не смогли договориться о трансфере, поэтому нидерландец после летнего отпуска вернется в расположение немецкого гранда. Трансферная стоимость де Лигта оценивается в 65 миллионов евро, его трудовое соглашение с «Баварией» рассчитано до середины 2027 года. За мюнхенцев он выступает с 2022-го.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Маттейс провел 22 поединка. Защитник отметился двумя забитыми мячами и получил пять желтых карточек.