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«Манчестер Юнайтед» не смог купить де Лигта

02 Августа 2024 • 10:53 Комментировать

Переговорный процесс между мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника Маттейса де Лигта зашел в тупик. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport.

Стороны так и не смогли договориться о трансфере, поэтому нидерландец после летнего отпуска вернется в расположение немецкого гранда. Трансферная стоимость де Лигта оценивается в 65 миллионов евро, его трудовое соглашение с «Баварией» рассчитано до середины 2027 года. За мюнхенцев он выступает с 2022-го.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Маттейс провел 22 поединка. Защитник отметился двумя забитыми мячами и получил пять желтых карточек.

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Бавария Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт ещё теги
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