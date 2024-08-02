Лондонский клуб хочет подписать экс-форварда «Ливерпуля» Соланке

Форвард Доминик Соланке, правами на которого владеет «Борнмут», может перебраться в более статусный английский клуб. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

При этом столичному клубу будет непросто оформить сделку, поскольку «вишни» не горят желанием расставаться со своим ведущим нападающим. В прошлом сезоне 26-летний футболист поучаствовал в 38 поединках чемпионата Англии, в которых отметился 19 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Трансферная стоимость Доминика оценивается в 40 миллионов евро. Срок действующего контракта нападающего рассчитан до конца июня 2027 года.