Де Хеа раскрыл свои требования по зарплате

Испанский голкипер Давид де Хеа, который является свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед», хочет получать от пяти до шести миллионов евро в год. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Как отмечает источник, в настоящий момент финансовые запросы 33-летнего футболиста могут удовлетворить саудовские клубы. Некоторые клубы из Саудовской Аравии ведут переговоры с представителями де Хеа.

Ранее сообщалось об интересе к Давиду со стороны «Дженоа», однако стороны не смогли договориться о денежной стороне сделки.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год.