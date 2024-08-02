Нагельсманн выбрал новую команду для Фюллькруга

Центрфорвард сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг посоветовался с главным тренером «бундестим» Юлианом Нагельсманном относительно своей дальнейшей карьеры. Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

Согласно сведениям источника, специалист посоветовал нападающему перебраться в Английскую премьер-лигу, где интерес к нему проявляет лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» проявляют интерес к Фюллькругу и сделали ему предложение.

Никлас связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. В прошлом сезоне Фюллькруг провел 46 поединков, записав на свой счет 16 голов и десять ассистов.