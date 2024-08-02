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«Арсенал» может подписать бесплатно экс-игрока «Ювентуса»

02 Августа 2024 • 07:53 Комментировать

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты The Mirror.

Согласно сведениям источника, в трансфере французского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» считаются главными претендентами на 29-летнего свободного агента.

Стоит отметить, что помимо «Арсенала» в услугах Адриена заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Рабио провел 31 поединок. Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

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