Экс-тренер «Лестера» Крэйг Шекспир ушёл из жизни в возрасте 60 лет

Бывший главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Новостью в своей соцсети делится Фабрицио Романо.

«Крэйг мирно ушёл из жизни утром 1 августа в окружении своей семьи», - ссылается Романо на родственников тренера.

Осенью прошлого года сообщалось, что Шекспир лечится от рака. Большую часть своей тренерской карьеры специалист посвятил «Лестеру». В системе «лис» он работал в 2008-2010 и 2011-2017 годах. При нём в 2017 году «Лестер» достиг исторического результата в Лиге чемпионов, дойдя до четвертьфинала турнира.

Последним местом работы Шекспира в 2023-2024 годах вновь был тренерский штаб «Лестера».