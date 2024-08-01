Правый вингер «Марселя» Исмаила Сарр перешёл в лондонский «Кристал Пэлас». По информации портала Transfermarkt, «орлы» заплатили провансальцам за игрока атаки 15 млн евро. Новичок лондонского клуба подписал долгосрочный контракт на пять лет.

Сарру 26 лет, в его активе свыше 60 матчей за сборную Сенегала, в них он забил 13 голов во всех турнирах. В «Марселе» Сарр оказался в июле 2023 года. До переезда во Францию он провёл четыре года в другом английском клубе – «Уотфорде».

«Кристал Пэлас» возглавляет австрийский тренер Оливер Гласнер. По итогу прошлого сезона «орлы» финишировали уверенно в середине таблицы АПЛ на 10-м месте с 49 очками.