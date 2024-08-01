«Манчестер Юнайтед» предлагает 50 млн евро за игрока «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести работу по подписанию полузащитника Мануэля Угарте из «ПСЖ». По данным журналиста Данкана Кастла, «красные дьяволы» предлагают за трансфер 23-летнего уругвайца 50 миллионов евро. При этом «ПСЖ» настраивает на то, что хочет отбить затраченные 60 миллионов евро при подписании Угарте из лиссабонского «Спортинга» год назад.

Отмечается, что представители Угарте уверены, что сделку всё-таки удастся провернуть, несмотря на текущую разницу в позициях клубов.

Всего за «ПСЖ» Мануэль Угарте провёл 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три голевых паса.