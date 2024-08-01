Клуб АПЛ договорился о трансфере Лукаку, но есть серьёзная проблема

Будущее нападающего Ромелу Лукаку остаётся неопределённым. Как сообщает на своих страницах Il Mattino, видеть 31-летнего бельгийца в своём составе хочет «Астон Вилла». Бирмингемцы уже договорились о трансфере с «Челси», но есть серьёзная проблема. Сам Лукаку хочет перейти в «Наполи» и воссоединиться там с Антонио Конте. Фактурный бельгийский форвард ранее не раз говорил, что Конте является его любимым тренером.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ромелу Лукаку в 30 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий выступал в Италии за «Рому» на правах аренды.