«Вест Хэм» сделал предложение по игроку сборной Германии

«Вест Хэм» хочет подписать нападающего Никласа Фюллькруга, который на последнем чемпионате Европы смог забить два гола за сборную Германии. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, лондонский клуб сделал «Боруссии» официальное предложение в размере 25 миллионов евро с учётом бонусов.

Дортмундцы пока не отклонили это предложение, хотя они хотели бы заработать больше – 30 миллионов евро. «Вест Хэм» не готов платить столько.

Сам 31-летний Фюллькруг стремится перебраться в «Вест Хэм». Немец может подписать контракт с «молотобойцами» на три сезона с опцией продления ещё на один год.