«ПСЖ» вышел из гонки за Йоро из-за его травматичности – защитник «сломался» в «Манчестер Юнайтед»

В летнее трансферное окно защитник Лени Йоро перешёл из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед». В числе клубов, которые претендовали на подписание молодого игрока, был французский «ПСЖ». Впрочем, гранд Лиги 1 вышел из гонки за Йоро из-за опасений по поводу его травматичности. Об этом на своих страницах рассказывает издание L’Equipe.

Вскоре после своего перехода в «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро получил серьёзную травму. Ожидается, что защитник пропустит несколько месяцев и вернётся на поле осенью.

Ранее в прессе писали о том, что за трансфер Йоро «красные дьяволы» заплатили 62 миллиона евро.