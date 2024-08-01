«Аль-Иттихад» отказался от де Брёйне – названа причина

Полузащитник Кевин де Брёйне не перейдёт из «Манчестер Сити» в «Аль-Иттихад» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, саудовский клуб решил выйти из гонки за бельгийцем. Причина заключается в том, что в «Аль-Иттихаде» считают запросы «Манчестер Сити» слишком высокими, особенно с учётом истекающего через год контракта де Брёйне.

Ранее 33-летний де Брёйне допускал свой переезд в Саудовскую Аравию и отмечал, что в этой стране сможет хорошо заработать. За «Манчестер Сити» бельгиец играет с конца августа 2015 года.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кевина де Брёйне в 50 миллионов евро.