Устроил соседям «ад»: Полицию вызывали в дом звезды «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден не очень нравится соседям. Возможно, кто-то из них болеет за «Манчестер Юнайтед», но дело совсем не в этом. Фоден очень любит устраивать громкие вечеринки до позднего времени. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на The Sun, временами футболист устраивает соседям «ад».

Жителям соседних домов не нравится не только громкая музыка, но и постоянный лай собаки. Однажды на вызов в дом Фодена даже приезжала полиция, утверждает источник.

В настоящий момент Фил Фоден отдыхает – футболист приедет в расположение «Манчестер Сити» позже, поскольку он выступал на Евро-2024.