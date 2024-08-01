Нойер: «Я всегда был очень доволен игрой де Лигта»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался насчёт возможного ухода центрального защитника Маттейса де Лигта, которого активно связывают с трансфером в «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда был очень доволен игрой де Лигта. Это защитник, который всегда бросает себя в дуэли и всегда находится в нужном месте. Тем не менее, решение принимает клуб», – цитирует Нойера журналист Максимилиан Кох.

Де Лигт успел провести за «Баварию» всего два сезона после своего трансфера из туринского «Ювентуса». Ранее Маттейс выступал под руководством нынешнего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в составе амстердамского «Аякса».