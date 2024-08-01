Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола огорчил фанатов клуба новостью по Эрлингу Холанну. Норвежский нападающий испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и именно поэтому в последней игре против «Милана» он провёл на поле только 45 минут.

«Эрлинг чувствует дискомфорт. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придётся сделать следующий шаг в плане тренировок и игровых минут. Сезон уже не за горами. Мы не хотим рисковать, чтобы потом потерять его на три недели или на месяц. Это стало бы проблемой», - слова Гвардиолы приводит пресс-служба АПЛ.

Первый матч в сезоне 2024/2025 «Манчестер Сити» проведёт 10 августа – против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.