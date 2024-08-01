«Атлетико» выбрал замену Гризманну в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может покинуть Англию и переехать в Испанию. Как сообщает газета Marca, в подписании аргентинского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» рассматривают аргентинца в качестве замены 33-летнему французскому форварду Антуану Гризманну. В Мадриде считают, что Альварес может стать новым лидером атаки команды на долгие годы. Рыночная стоимость нападающего, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро. Он связан контрактом с «горожанами» до лета 2028 года.

В прошлом сезоне АПЛ Альварес сыграл 36 поединков. Нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей и девять голевых передач.