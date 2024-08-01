Канчельскис может получить работу в Лондоне

Известный в прошлом футболист, а теперь тренер Андрей Канчельскис дал комментарий насчёт вариантов по работе. По словам 55-летнего специалиста, у него есть варианты за пределами России.

«Сейчас нахожусь в Москве, но в скором будущем уезжаю за границу. У меня будет деловые поездки в Лондон и Словакию. Может, ещё одна страна. Пока веду переговоры и решаю личные вопросы – там есть варианты работы», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Стоит сказать, что в последние несколько лет Канчельскис не задержался надолго в клубах, куда приходил работать.

Отметим, что в своё время Андрей Канчельскис выступал в Англии как футболист. Он представлял несколько клубов, в частности «Манчестер Юнайтед».