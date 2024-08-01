Клуб АПЛ готов купить Мактоминая за 24 млн евро

Шотландский полузащитник Скотт Мактоминай, выступающий за «Манчестер Юнайтед», может оказаться в лондонском «Фулхэме». Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, «дачники» предлагают «красным дьяволам» за трансфер футболиста порядка 24 миллионов евро. Также в его услугах заинтересованы турецкие топ-клубы.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 27-летний шотландец сыграл 32 встречи, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей. Трансферная стоимость Скотта оценивается в 32 миллиона евро. Его трудовой договор с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.