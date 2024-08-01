Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ готов купить Мактоминая за 24 млн евро

01 Августа 2024 • 12:57 Комментировать

Шотландский полузащитник Скотт Мактоминай, выступающий за «Манчестер Юнайтед», может оказаться в лондонском «Фулхэме». Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, «дачники» предлагают «красным дьяволам» за трансфер футболиста порядка 24 миллионов евро. Также в его услугах заинтересованы турецкие топ-клубы.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 27-летний шотландец сыграл 32 встречи, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей. Трансферная стоимость Скотта оценивается в 32 миллиона евро. Его трудовой договор с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб Гвардиола рассказал, что думает о новом тренере «Барселоны» Раскрыто имя инициатора трансфера Соболева в «Зенит» «Зенит» принял решение по Бакаеву
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Августа
13:16 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис может получить работу в Лондоне
12:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов купить Мактоминая за 24 млн евро
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником сборной Франции 1
12:23 · Англия. Премьер-лига
Два турецких клуба сражаются за Мактоминая, но у игрока также есть вариант в Лондоне
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда после травму Хёйлунна, клубу интересен форвард сборной Англии
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере Гросса официально
10:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Фернандес по форме находится на шаг позади остальных»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Арсеналом»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Травма Йоро может заставить «Манчестер Юнайтед» ускориться в сделке по де Лигту
09:51 · Англия. Премьер-лига
Мареска отметил прогресс «Челси»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Артета подвёл итоги матча «Арсенал» - «Ливерпуль»
09:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял Хёйлунна
08:55 · Англия. Премьер-лига
Галлахер ответил на предложение «Челси»
08:42 · Англия. Премьер-лига
Плохие новости для «Манчестер Юнайтед»: новичок Йоро надолго выбыл из-за травмы
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» победил «Бетис» в матче с пятью голами
07:51 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Мерино в «Арсенал» 1
07:39 · Англия. Премьер-лига
Гол Салаха помог «Ливерпулю» победить «Арсенал»
31 Июля
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем 3 слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потратил на вратарей 190 миллионов евро за шесть лет
23:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил сборную Ямайки официально
23:21 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» согласовал трансфер самого дорогого игрока «Лидса» слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» подписала экс-форварда «Манчестер Сити» официально
20:26 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» улучшил предложение по футболисту «Арсенала» 5
18:37 · Англия. Премьер-лига
Маунт озвучил цели «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем