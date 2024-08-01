«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио, который является свободным агентом после ухода из туринского «Ювентуса», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» вступили в переговоры с Рабио и рассчитывают подписать его в текущее трансферное окно.

Адриен выступал за «старую синьору» с 2019 по 2024 год. В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 31 поединок, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.