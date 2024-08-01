Два турецких клуба сражаются за Мактоминая, но у игрока также есть вариант в Лондоне

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай имеет сразу несколько вариантов для продолжения карьеры. По информации от журналиста Джеймса Дакера, за шотландца сражаются два турецких клуба – «Галатасарай» и «Фенербахче». Также полузащитника хочет приобрести «Фулхэм», который остаётся в гонке.

Источник сообщает, что Мактоминай находится на радаре у «Эвертона», но мерсисайдский клуб вряд ли потянет требуемые условия сделки. Сам Скотт ещё не принял решения насчёт того, где продолжит карьеру.

27-летний Мактоминай в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился семью голами и одной результативной передачей.