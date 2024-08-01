«Манчестер Юнайтед» ищет форварда после травму Хёйлунна, клубу интересен форвард сборной Англии

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нового нападающего в это трансферное окно. Напомним, форвард манкунианцев Расмус Хёйлунн получил травму, из-за которой выбыл из строя на несколько недель.

По информации от журналиста Джеймса Дакера, «Манчестер Юнайтед» держит на радаре нападающего «Брентфорда» Айвена Тони, который выступал за сборную Англии на последнем чемпионате Европы в Германии.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» летом уже приобрёл Джошуа Зиркзее из итальянской «Болоньи», но главный тренер Эрик тен Хаг хотел бы видеть в команде ещё одного нападающего после травмы Хёйлунна.